12:45, 13 марта 2023
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Движение поездов на БКЛ после подтопления полностью восстановлено
В Дептрансе сообщили о восстановлении движения на БКЛ после подтопления.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
В Дептрансе сообщили о ликвидации последствий подтопления на БКЛ.
«Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено в 12:25», — говорится в сообщении.
Ранее потоп в московском метро попал на видео. На кадрах видно, что текущая с потолка вода затопила пути. Кроме того, очевидцы сфотографировали испачканный грязью поезд, прибывший на станцию. В связи с этим движение поездов от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» было временно приостановлено.