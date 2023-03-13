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12:45, 13 марта 2023
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Движение поездов на БКЛ после подтопления полностью восстановлено

В Дептрансе сообщили о восстановлении движения на БКЛ после подтопления.

Движение поездов на БКЛ после подтопления полностью восстановлено
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Дептрансе сообщили о ликвидации последствий подтопления на БКЛ.

«Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено в 12:25», — говорится в сообщении.

Ранее потоп в московском метро попал на видео. На кадрах видно, что текущая с потолка вода затопила пути. Кроме того, очевидцы сфотографировали испачканный грязью поезд, прибывший на станцию. В связи с этим движение поездов от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» было временно приостановлено.

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