Потоп в московском метро попал на видео

На кадрах видно, что текущая с потолка вода затопила пути. Кроме того, очевидцы сфотографировали испачканный грязью поезд, прибывший на станцию.

Дептранс сообщил, что движение на указанном участке остановлено для проверки инфраструктуры. «Для проезда пользуйтесь поездами, следующими против часовой стрелки, регулярными маршрутами наземного транспорта», — заявили в ведомстве.

Ранее на видео попал потоп на московских улицах. На кадрах видно, как автомобили проезжали участки дорог, где глубина луж превысила высоту середины колес.