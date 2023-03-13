Потоп в московском метро попал на видео
Опубликованы кадры потопа в тоннеле Большой кольцевой линии московского метро.
Потоп в тоннеле Большой кольцевой линии столичного метро попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Движение поездов от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» временно приостановлено.
На кадрах видно, что текущая с потолка вода затопила пути. Кроме того, очевидцы сфотографировали испачканный грязью поезд, прибывший на станцию.
Дептранс сообщил, что движение на указанном участке остановлено для проверки инфраструктуры. «Для проезда пользуйтесь поездами, следующими против часовой стрелки, регулярными маршрутами наземного транспорта», — заявили в ведомстве.
Ранее на видео попал потоп на московских улицах. На кадрах видно, как автомобили проезжали участки дорог, где глубина луж превысила высоту середины колес.