15:37, 24 июня 2023
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По Москве-реке временно отменили движение водного транспорта
Дептранс: по Москве-реке временно отменено движение водного транспорта.
Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ
Движение водного транспорта временно отменили по Москве-реке, сообщает Telegram-канал столичного Департамента транспорта со ссылкой на официальный сайт Управления водными путями и их обслуживания «Канал имени Москвы».
По информации ведомства, кроме временной приостановки движения на воде также сообщается об ограничениях работы столичных причалов.
Ранее стало известно о частичном перекрытии трех федеральных трасс в Подмосковье.