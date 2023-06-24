Город
15:37, 24 июня 2023
1 мин.

По Москве-реке временно отменили движение водного транспорта

Дептранс: по Москве-реке временно отменено движение водного транспорта.

По Москве-реке временно отменили движение водного транспорта
Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Движение водного транспорта временно отменили по Москве-реке, сообщает Telegram-канал столичного Департамента транспорта со ссылкой на официальный сайт Управления водными путями и их обслуживания «Канал имени Москвы».

По информации ведомства, кроме временной приостановки движения на воде также сообщается об ограничениях работы столичных причалов.

Ранее стало известно о частичном перекрытии трех федеральных трасс в Подмосковье.