По Москве-реке временно отменили движение водного транспорта

Движение водного транспорта временно отменили по Москве-реке, сообщает Telegram-канал столичного Департамента транспорта со ссылкой на официальный сайт Управления водными путями и их обслуживания «Канал имени Москвы».

По информации ведомства, кроме временной приостановки движения на воде также сообщается об ограничениях работы столичных причалов.

Ранее стало известно о частичном перекрытии трех федеральных трасс в Подмосковье.