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В московской гостинице двое мужчин изнасиловали девушку

В московской гостинице двое мужчин изнасиловали девушку
Кадр: Telegram-канал «Столичный СК»

Двое мужчин изнасиловали девушку в столичной гостинице, сообщает Главное следственное управление Следственного комитете России по Москве. Один из фигурантов задержан, ему предъявлено обвинение.

«Следствие ходатайствует об аресте 27-летнего обвиняемого в групповом преступлении против половой неприкосновенности девушки в центре Москвы», — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел в понедельник, 1 августа. «Ночью двое фигурантов, применяя насилие и пользуясь беспомощным состоянием ранее знакомой девушки, возможно, вызванном употреблением одурманивающих веществ, завели ее в номер гостиницы, расположенной на Ленинском проспекте в Москве, где изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера», — приводит ведомство подробности произошедшего.

Следствие назначило необходимые экспертизы. Задержанного проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Второй фигурант дела находится в розыске.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Он напал на жертву на парковке по улице Генерала Тюленева в Москве.

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