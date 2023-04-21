В Москве двое мужчин тащили по улице барана и попали на видео

Двое мужчин тащили по столичной улице барана и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Баран на Савеловской», — утонил автор ролика, в котором двое мужчин ведут барана за рога по одной из столичных улиц. Видно, что животное упирается.

«Пошли в жертву приносить», «Барашек уже Карэ», «Жалко барашка, понимает», «Жертвоприношение в честь праздника Ураза-байрам. Это обычаи», «Нам только этого не хватает, чтобы на улицах Москвы резали баранов», «Бедный барашек», — прокомментировали пользователи мессенджера.

Однако закалывание животного является традицией другого праздника — Курбан-байрама, который в этом году будут отмечать 28 июня. А в пятницу, 21 апреля, проходит праздник Ураза-байрам. Он приурочен к окончанию поста священного у мусульман месяца Рамадан.

Ранее было раскрыто количество собравшихся на праздничную молитву мусульман в Москве.