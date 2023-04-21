Раскрыто количество собравшихся на праздничную молитву мусульман в Москве

Общее количество собравшихся на молитву мусульман в Москве раскрыли ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ. Около 400 тысяч верующих собралось у мечетей в честь религиозного праздника Ураза-байрама.

По имеющейся информации, в Соборной мечети и на прилегающей к ней территории на утреннюю молитву пришло около 180 тысяч человек. Больше сотни тысяч верующих посетили дополнительные, выделенные специально для праздника площадки на юго-востоке города. А всего на праздничные молитвы в мечетях города собралось около 400 тысяч мусульман.

Ранее массовое собрание мусульман у Соборной мечети и в метро попали на видео.