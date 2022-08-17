Двое приезжих спаивали москвича ради получения квартиры в столице

Квартирные мошенники спаивали москвича ради получения жилья в столице, сообщает «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что злоумышленники, войдя в доверие к 46-летнему москвичу, заставили его продать свою квартиру стоимостью около девяти миллионов рублей и купить частный дом в Рязанской области, который непригоден для проживания. Для совершения сделки они забрали его паспорт и мобильный телефон, а также спаивали жителя столицы спиртными напитками, чтобы он постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

В итоге пострадавший подписал у нотариуса договоры купли-продажи. Но уже при обналичивании денег он попросил сотрудника банка вызвать полицию, передает «МВД Медиа». По подозрентю в преступлении задержаны двое приезжих — 58-летняя женщина и 43-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ. Фигуранты дела арестованы.

Ранее раскрыты мошеннические схемы с продажей домашних животных. Самой распространенной уловкой аферистов Роскачество называет публикацию объявлений о продаже животных с фейковыми фотографиями, украденными с сайтов настоящих питомников.