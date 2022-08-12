Раскрыты мошеннические схемы с продажей домашних животных

Секреты мошеннических схем с продажей домашних животных раскрыло Роскачество. Ведомство опубликовало перечень самых популярных методов обмана.

Самой распространенной уловкой аферистов Роскачество называет публикацию объявлений о продаже животных с фейковыми фотографиямии, украденными с сайтов настоящих питомников. Злоумышленники по телефону убеждают потенциальных покупателей внести предоплату за «бронь», а после получения денег пропадают.

Не менее популярна схема с подделкой документов с родословной. Мошенник продает за большие деньги месячных метисов со слабо проявленными признаками породы.

В сети также часто встречаются объявления «Отдам даром». На первый взгляд бескорыстное предложение может оказаться уловкой мошенников. После договора о сделке выясняется, что у «хозяина» животного нет свободного времени, средств на доставку питомца. Он просит клиента выслать деньги на затраты, после чего пропадает, а номер телефона становится неактивным.

Ранее у телефонных мошенников появился «сезонный тренд». Злоумышленники стали совершать звонки через мессенджеры, а чаще всего это — WhatsApp и Viber.