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12:31, 31 октября 2022
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Молодой человек изнасиловал москвичку в мусорной камере многоэтажки

Молодой человек изнасиловал москвичку в мусорной камере многоэтажки
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Молодой человек изнасиловал москвичку в мусорной камере многоэтажки, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«В вечернее время 29 октября 2022 года мужчина, находясь во дворе жилого дома, расположенного по улице Невельского в Москве, обманным путем завлек женщину 1986 года рождения в мусорную камеру, расположенную в одном из жилых домов. С целью подавления воли нанес потерпевшей несколько ударов рукой в область лица, после чего изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и части 1 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Следствие намерено ходатайствовать об аресте 18 -летнего подозреваемого.

Ранее в Москве таксист надругался над уснувшей пассажиркой. Он пересел к женщине на заднее сиденье и совершил в отношении нее действия сексуального характера, а также попытался изнасиловать.

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