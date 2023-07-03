Двое рабочих погибли при аварии на подмосковном предприятии

На предприятии в Сергиевом Посаде двое рабочих погибли в результате аварии. Об этом «Мосленте» сообщила областная прокуратура.

«На территории предприятия химической промышленности при производстве работ по ремонту и очистке оборудования произошла разгерметизация алюминиевой емкости», — сообщили в ведомстве. Сергиево-Посадская городская прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Взрыв газового баллона произошел на территории предприятия «Скоропусковский Синтез» во время ремонтных работ, уточнил Telegram-канал «112».

Ранее четверо рабочих погибли в канализационном коллекторе в Мытищах. Предполагается, что они работали без защитной амуниции и отравились угарным газом.