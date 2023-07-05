Раскрыто дело 18-летней давности о двойном изнасиловании

В 2005 году мужчина дважды изнасиловал жительницу Шатуры, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, в июле 2005 года обвиняемый напал на женщину и изнасиловал ее. В тот же день он повторил преступление, проникнув в квартиру женщины.

Нападавший успел уехать из России и был объявлен в розыск. Спустя 18 лет появилась информация о намерениях мужчины вернуться. 3 июля подозреваемый был задержан при попытке въезда в страну. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого.

Ранее двое мужчин изнасиловали москвичку в парке.