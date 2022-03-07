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Россияне нашли в Москве двор из известного советского фильма

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Россияне нашли в Москве двор из известного советского фильма
Кадр: фильм «Место встречи изменить нельзя»

Россиянка нашла фотографию столичного двора, где снимали известный советский фильм, и поделилась им в Facebook-группе «Москва – та!». Пользователи сети выразили сожаление о том, что в наши дни попасть туда невозможно.

«Двор на Яузской улице, где в 1979 году снимали финальные сцены картины "Место встречи изменить нельзя"», — так подписала снимок автор. В кадр попал процесс выгрузки продуктов из машины в подвал — тот самый, из которого выходили сдаваться кинобандиты.

«Это подвал винного магазина. В народе его звали Курочкин, по фамилии дореволюционного хозяина», ― поделился знаниями фолловер интернет-сообщества. «Очень жаль, что место застроили. Еще пару лет назад можно было туда зайти, вспомнить кино», — рассказала другая подписчица группы.

Несколько юзеров отметили, что жили в этом районе, очень его любят и даже крестили в местном храме детей.

Ранее столичный переулок напомнил россиянам об известном советском фильме про бандитов.

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