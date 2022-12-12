Назван адрес «охраняемого рыцарями» дома в Москве

Адрес «охраняемого рыцарями» дома в столице назван в Telegram-канале «История Москвы».

«На Арбате можно увидеть очень красивое здание, которое явно отличается от всех остальных. Речь идет о доме номер 35, построенном в 1913 году. На его фасаде установлены скульптуры двух рыцарей», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, есть версия, что один из этих рыцарей стал прообразом Коровьева-Фагота, героя романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Также есть версия, что нагая героиня книги Маргарита устроила погром именно в этом здании.

Ранее была раскрыта история «соловьиного дома» в Москве. Его название возникло, потому что в XIX веке здесь находились репетиционные комнаты Большого и Малого театров.