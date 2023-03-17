Сергей Собянин рассказал о реставрации легендарного московского Дворца пионеров

Планы благоустройства 60-летнего Дворца пионеров на Воробьевых горах раскрыл в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что будут отреставрированы пять корпусов и приведена в порядок окружающая их территория.

В ходе капитального ремонта обновят как экстерьер, так и интерьер зданий. Во время реставрации постараются вернуть легендарному Дворцу пионеров былой облик: восстановят элементы произведений монументального искусства и зенитные фонари.

На близлежащей территории обновят дорожки, проведут озеленение, добавят освещение, оборудуют пруд.

Ранее Собянин рассказал о развитии студенческого квартала в Москве.