Назван адрес «глупого и ненужного» московского дворца

Адрес «глупого и ненужного» московского дворца назвали в Telegram-канале «Москва. Было — стало». Речь идет о необычном особняке на Воздвиженке, 16.

Спроектировал затейливое здание, сочетающее элементы модерна и эклектики в неомавританском духе, архитектор Виктор Мазырин, а заказчиком выступил молодой предприниматель и меценат Арсений Морозов, который увидел в путешествии по Португалии дворец Пена и захотел возвести нечто подобное в Москве, на участке, подаренном ему матерью.

Модераторы канала пересказали городскую легенду. По ней, благотворительница Варвара Морозова, когда увидела этот дом, разгневанно сказала своему сыну: «Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь об этом знает вся Москва!»

По данным «Москва. Было — стало», особняк не оценила не только мать заказчика, но и москвичи. Даже писатель Лев Толстой нелестно отозвался об этом строении, вложив описание «глупый ненужный дворец какого-то глупого и ненужного человека» в уста князя Дмитрия Нехлюдова из романа «Воскресение».

Сегодня дворцу более 120 лет. За эти годы в здании располагалась и штаб-квартира анархистов, и театр Пролеткульта, и посольство нескольких стран. Сейчас здесь размещается Дом приемов Правительства РФ.

Ранее стала известна судьба легендарного московского ресторана «Прага». Градостроительно-земельная комиссия столицы, возглавляемая главой города Сергеем Собяниным, приняла решение об установлении видов разрешенного использования (ВРИ) и технико-экономических показателей (ТЭП) в здании на Арбате, где до 2018 года работал один из старейших ресторанов города.