03:21, 03 октября 2023
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Дворник подмосковных Химок умилил пользователей сети
Женщина-дворник в Химках выложила на асфальте сердце из опавших листьев.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Женщина-дворник из Подмосковья умилила пользователей Telegram-канала «Типичные Химки».
Во время уборки территории женщина выложила на асфальте сердце из опавших желтых листьев.
«Как мило», «Осень — это любовь!», «Классно как», «Мило, но холодно и хочется спать», «Прикольно», «Необычно, прикольно. В осени есть тоже что-то прекрасное, надо просто принять это», — написали пользователи мессенджера.
Ранее метод «уборки» дворника в Подмосковье разозлил пользователей сети.