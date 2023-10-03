Дворник подмосковных Химок умилил пользователей сети

Женщина-дворник из Подмосковья умилила пользователей Telegram-канала «Типичные Химки».

Во время уборки территории женщина выложила на асфальте сердце из опавших желтых листьев.

«Как мило», «Осень — это любовь!», «Классно как», «Мило, но холодно и хочется спать», «Прикольно», «Необычно, прикольно. В осени есть тоже что-то прекрасное, надо просто принять это», — написали пользователи мессенджера.

Ранее метод «уборки» дворника в Подмосковье разозлил пользователей сети.