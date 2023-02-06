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10:50, 06 февраля 2023
1 мин.

В Москве нашли убитыми двух пенсионеров

В Москве нашли убитыми двух пенсионеров
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двух пенсионеров нашли убитыми в их квартире в столице, сообщает Прокуратура Москвы.

«В квартире на Ленинском проспекте обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — говорится в пресс-релизе.

В правоохранительные органы обратился сын убитых. В понедельник, 6 февраля, он приехал к родителям, переставшим выходить на связь, и обнаружил их тела. При этом дверь в квартиру была открыта. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство»).

Ранее в Москве при тушении пожара обнаружили тела двух человек с ножевыми ранениями.

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