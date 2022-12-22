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03:30, 22 декабря 2022
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В Москве заметили рост стоимости аренды жилья на новогодние праздники

В Москве заметили рост стоимости аренды жилья на новогодние праздники
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве заметили рост стоимости аренды жилья на новогодние праздники, сообщили ТАСС аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

Средний чек на аренду недвижимости в новогодний праздник вырос за год во всех городах России на 20 процентов, до 5,1 тысячи рублей за сутки. В Москве этот показатель увеличился на 13 процентов и составил 4,95 тысячи рублей.

При этом самая большая прибавка в цене съемного жилья случилась в Сочи — на 66 процентов, до 5,3 тысячи рублей. На втором месте по росту стоимости оказался Кисловодск с увеличением аренды на 54 процента, до 4,2 тысячи рублей, а на третьем — Казань с прибавкой на 35 процентов, до 4,95 тысячи рублей. Далее поочередно расположились Санкт-Петербург, Москва, Эсто-Садок, Калининград и Кировск.

Ранее было названо самое популярное направление для одиночного авиапутешествия на Новый год. Таким городом России оказалась Москва.

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