Объявление о продаже «сладких, как соседка» дынь заметили в Москве

Необычное объявление о продаже дынь заметили в Москве. Снимок из ларька с бахчевыми культурами опубликовали в Telegram-канале «СОСЕДИ Отрадное».

«Дыни обалденные. Сладкая, как соседка. Массаж не делать», — написано на картонках, закрепленных на плодах. Администрация группы уточнила, что такую рекламу выложенного на прилавках товара заметили на рынке в Сигнальном проезде.

Фотография развеселила пользователей сети. «У меня соседка бабка 73 лет, дыню брать не стал», — начал упражняться в остроумии один из фолловеров. Кто-то рассказал, что этот же продавец предлагает приобрести черешню «сладкую, как первую любовь». «С чувством юмора, повеселил однако», — отметили в комментариях.

Ранее в Москве заметили необычное объявление одинокого пенсионера о поиске женщины. Обращение пожилого мужчины тронуло и рассмешило пользователей сети.