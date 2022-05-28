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Юные джентльмены из Подмосковья восхитили пользователей сети

Юные джентльмены из Подмосковья восхитили пользователей сети
Фото: страница «Люберцы Life™» во «ВКонтакте»

Фотография двух мальчиков с цветами восхитила пользователей сети. Снимок опубликовали в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

На фото изображены два юных жителя подмосковных Люберец в возрасте шести-восьми лет. Они идут спиной к автору снимка и держат по букету свежесобранных одуванчиков. «Люберецкие джентльмены на пути к своим дамам сердца», — подписали администраторы сообщества.

Подписчики группы положительно оценили снимок, написав, что современное поколение дает миру шанс, и похвалили родителей ребят за хорошее воспитание. «Пожалуй, у этого мира есть шанс», «Настоящие мужчины», «Светлое позитивное фото, побольше бы таких», «Респект родителям! Красавчики», — комментировали юзеры.

Ранее россиян заинтересовало фото учебного уголка студента конца 1970-х годов.

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