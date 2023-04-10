Москвичам показали «ожившую» в метро скамейку
Художники превратили скамейку в робота на станции БКЛ «Кленовый бульвар».
Художники «оживили» скамейку со станции БКЛ «Кленовый бульвар». Анимированное видео с превращением «валуна» в робота опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Чудеса на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии прислали наши подписчики», — написали администраторы канала.
На кадрах ролика запечатлено, как его автор выходит из вагона на станции «Кленовый бульвар». У стены на перроне стоят белые скамейки, напоминающие больше валуны. По мере приближения пассажира одна из дизайнерских лавок «оживает»: у нее появляются анимированные ножки, рожки-антенны и глаза. Робот устремляется к закрывающимся дверям метропоезда и заезжает в вагон.
«Это нереальное изображение. Нейросеть, видимо, постаралась», «Мистика», «Прикольно», — прокомментировали пользователи мессенджера.
Ранее безбилетного пассажира столичного метро заметили в сумке москвички.