Москвичей пригласили на Eco Friendly Fest

Фестиваль осознанного образа жизни Eco Friendly Fest пройдет в городском пространстве «Хлебозавод № 9» в Москве 29 и 30 июля, рассказали «Мосленте» организаторы.

Гостям мероприятия предложат множество различных способов внести свой вклад в защиту и сохранение природных ресурсов. Они смогут приобрести различные товары на экомаркете, сдать или обменять потерявшие для них актуальность вещи — например, одежду и книги, принять участие в мастер-классах по созданию полезных вещей из безопасных материалов, пройти экоквест.

Каждый загрузивший вторсырье для переработки в специальные экомобили получит в подарок уходовую косметику.

Самым юным гостям фестиваля предложат с помощью VR-очков погрузиться в мир виртуальной реальности, где им расскажут о важности правильной сортировки мусора. После этого дети смогут, не покидая виртуальную реальность, закрепить знания на практике.

Посетителей Eco Friendly Fest также ожидает треш-арт-выставка работ художника Ивана Замес, создавшего арт-объекты из неорганического мусора и неперерабатываемых материалов.

Вход на мероприятие свободный, но нужно пройти предварительную регистрацию на официальном сайте.

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