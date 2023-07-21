Москвичей пригласили на фестиваль «Jazzовые сезоны»

IХ Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 19 и 20 августа, рассказали «Мосленте» организаторы.

Впервые в истории ежегодного фестиваля на территории его проведения будет обустроено сразу две сцены, на которых выступят саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, певица Лариса Долина, певец Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, артист Евгений Маргулис, трио пианиста Олега Аккуратова, группа Billy`s Band, исполнительница Варвара Убель.

«Программа фестиваля отличается многообразием стилей: здесь всегда присутствует как сложная, так и простая, как лиричная, так и зажигательная музыка. Нам важно, чтобы каждый гость нашел для себя что-то по душе. Поэтому перед публикой выступят и молодые интересные музыканты, и мэтры джаза, и популярные представители других музыкальных жанров», — рассказал художественный руководитель «Jazzовых сезонов», народный артист России Игорь Бутман.

Помимо концертной программы, в рамках фестиваля, который несколько лет подряд входит в топ-10 лучших джазовых опен-эйров России, пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу, а также будут организованы спортивные активности и многое другое.

Ранее москвичей пригласили на премьеру шоу «Чебурашка» в «Остров Мечты».