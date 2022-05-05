Раскрыты нюансы экипировки московских спасателей

Брюки и куртки специалистов сделаны из мембранного материала с антибактериальным составом и обладают теплоустойчивостью. Светоотражатель нашит на спину куртки, рукава и карманы штанов, в которых можно хранить инструменты и рацию. Кроме того, к карманам пожарные пристегивают карабин и топор.

На руки спасатели надевают специальные утолщенные перчатки — краги, на ноги — обувь со вставками. Голову защищает шлем с фонарем и подшлемник, закрывающий лицо на манер балаклавы.

Для работы при экстремально высокой температуре существует теплоотражательный костюм ТОК-200, напоминающий экипировку космонавта. В нем можно выдержать до 10 минут при 200 градусах тепла. Костюм также защищает от ветра, осадков и даже опасных химических веществ, поэтому спасатели надевают ТОК-200 при тушении горящих нефтепродуктов и других горючих веществ.

В сильно задымленных помещениях пожарные используют дыхательные аппараты на сжатом воздухе ДПА-300. С ними можно работать до 30-40 минут. В аппарате предусмотрено подключение к маске спасаемого, которая поможет дышать человеку в горящем здании. Кроме того, для этой цели существует капюшон-самоспасатель «Фенист», однако он рассчитан всего на 15 минут.

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