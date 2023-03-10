Названы самые ненужные москвичам вещи

Самые ненужные москвичам вещи названы на официальном сайте мэра столицы. За полтора года работы в городе сервиса «Вывоз ненужных вещей» люди чаще всего избавлялись от стиральных машин и холодильников.

«С помощью сервиса можно бесплатно утилизировать крупногабаритную технику и металлические предметы. В конце 2022 года список вещей расширился. Теперь можно заказать еще и вывоз старого дивана, кровати, кресла, шкафа, телевизора и принтера. Новая услуга предоставляется на платной основе», — процитировали на сайте руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко.

С момента появления сервиса жители Москвы утилизировали с его помощью свыше 850 тонн вещей (более 30 тысяч предметов). Чаще всего они сдавали на переработку стиральные машины (9595 штук), холодильники (9574 штуки) и газовые плиты (3637 штук).

Самой популярной из недавно появившихся категорий стала электроника — таких предметов сдали 377 штук, рассказал Пищелко. С помощью сервиса горожане также избавились от 252 прямых диванов и 118 матрасов.

Все вывозимые по заявкам предметы отправляют на перерабатывающие заводы. 85 процентов утилизированных вещей становятся вторсырьем и получают вторую жизнь. Заявку на утилизацию может оформить любой совершеннолетний зарегистрированный пользователь портала mos.ru. Работники сервиса выезжают по вызовам ежедневно с 09:00 до 21:00, они самостоятельно выносят вещи из квартир москвичей и загружают их в свою машину. Процесс в среднем занимает менее получаса.

Ранее востребованные в Москве профессии перечислил руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак. По его словам, москвичи могут пройти бесплатное профессиональное обучение в ведущих вузах и образовательных центрах столицы.