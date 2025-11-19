Эколог раскрыл последствия ноябрьского потепления в Москве

Неожиданное потепление, которое наступило в Московском регионе в ноябре, может привести к гибели почек деревьев, если за ним последуют морозы, заявил в беседе с Life эколог Илья Рыбальченко.

Эксперт объяснил, что теплая и дождливая погода размягчает внешние слои почек, снижая их устойчивость к зиме. Кроме того, резкие перепады температуры вызывают гибель коры и тканей деревьев.

По его словам, позднее потепление продлевает активность грибковых болезней на листьях и коре, которые могут проявиться весной. Мягкая зима после оттепели тоже вредна для растений, поскольку отсутствие морозов повышает выживаемость вредителей.

Ранее сообщалось, что Москву в начале следующей недели, 24 ноября, вероятно, накроет мощный снежный циклон. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что на подмерзшую к этому времени почву может выпасть 10-15 сантиметров снега.