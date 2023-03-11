Мужчина зарезал 54-летнюю собутыльницу в Москве

На западе Москвы мужчина 1968 года рождения зарезал ножом собутыльницу 1969 года рождения, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, убийство произошло в квартире жилого дома на 2-й Филевской улице. Знакомые распивали спиртное, между ними произошел конфликт с применением холодного оружия. 54-летняя пострадавшая скончалась на месте от полученных ранений.

Следователи работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что житель Алтая зарезал дедушку и ударил ножом бабушку. На момент убийства подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.