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13:04, 11 марта 2023
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Мужчина зарезал 54-летнюю собутыльницу в Москве

Мужчина зарезал собутыльницу в квартире на западе Москвы.

Мужчина зарезал 54-летнюю собутыльницу в Москве
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

На западе Москвы мужчина 1968 года рождения зарезал ножом собутыльницу 1969 года рождения, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, убийство произошло в квартире жилого дома на 2-й Филевской улице. Знакомые распивали спиртное, между ними произошел конфликт с применением холодного оружия. 54-летняя пострадавшая скончалась на месте от полученных ранений.

Следователи работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что житель Алтая зарезал дедушку и ударил ножом бабушку. На момент убийства подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

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