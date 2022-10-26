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15:27, 26 октября 2022
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Опубликованы фото обновленного фасада первого экс-«Макдоналдса» в Москве

Опубликованы фото обновленного фасада первого экс-«Макдоналдса» в Москве
Фото: Официальный сайт «Вкусно — и точка»

Фото обновленного фасада первого экс-«Макдоналдса» на Пушкинской площади в центре Москвы, переименованного после ребрендинга во «Вкусно — и точка», были опубликованы на официальном сайте заведения.

«Как и интерьер предприятия на Пушкинской площади, логотипы созданы по уникальному дизайну и отличаются от типовых вывесок в других точках сети. Они интегрированы внутрь фасада, что создает единую плоскость без выступающих элементов. Логотипы "Вкусно — и точка" светятся изнутри стеклянного здания, которое отражает пространство вокруг Пушкинской площади», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сети ресторанов быстрого питания рассказали, что зеркальный фасад заведения с обновленным дизайном органично дополняет городскую среду.

Ранее было раскрыто время запуска доставки еды из ресторанов «Вкусно — и точка».

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