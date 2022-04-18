В Москве экс-руководитель «Газпромбанка» убил жену и дочь и покончил с собой

На западе Москвы произошло двойное убийство и самоубийство, сообщает издание Baza. По предварительным данным, бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев застрелил жену и дочь, а затем покончил с собой.

Тела нашла родственница погибших, которая не могла до них дозвониться. Обеспокоенная женщина решила навестить родных и обнаружила беспорядок в квартире. Тела экс-руководителя банка и его супруги Елены находились в одной комнате, их 13-летней дочери Марии — в другой.

Следствие сделало вывод об убийстве и суициде, так как у погибшего главы семьи в руках лежало оружие, сообщает издание. Причины случившегося пока неясны.

Факт обнаружения трех тел погибших подтвердило Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош», — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Ранее убивший жену из-за ревности житель Подмосковья сдался в полицию.