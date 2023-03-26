Экс-супруга бизнесмена с Рублевки обвинила бывшего мужа в домашнем насилии

Столичного бизнесмена с Рублевки обвинила в домашнем насилии его экс-супруга, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пострадавшая обратилась с заявлением в прокуратуру.

Анастасия прожила 16 лет в браке с 52-летним предпринимателем. Чета воспитывала восьмерых детей, трое из которых — племянники бизнесмена, взятые под опеку. Героиня истории утверждает, что проблемы в семье начались, когда супруг стал злоупотреблять алкоголем. По словам Анастасии, он стал регулярно избивать племянника. У женщины имеются фото и видео, на которых зафиксированы факты жестокого обращения с детьми.

Позднее супруга бизнесмена ушла от него к другому мужчине. Анастасия утверждает, что бывший муж-миллионер оформлял на нее имущество, автомобили и ИП, но теперь угрожает оставить ее без денег и подать в суд. В ответ на это женщина опубликовала в соцсетях компрометирующие экс-супруга материалы. Она также заявила, что ушла от мужа «ни с чем» и боится его.

Ранее в Москве мужчина зарезал бывшую жену и сына. Экс-супруги находились в длительном конфликте из-за отказа потерпевшей прописать бывшего мужа в ее квартире.