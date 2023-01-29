Мужчина зарезал бывшую жену и сына в Москве

В Москве мужчина зарезал бывшую жену и сына, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице.

«Следственным управлением по Северному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")», — говорится в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, в ночь на воскресенье, 29 января, мужчина приехал в квартиру на улице Флотской, где ранее проживал с семьей. Встретивший его 20-летний сын отказался пускать отца в дом, мужчины поссорились. В ходе ссоры отец нанес сыну множественные ножевые ранения, после чего зашел в квартиру.

Там его встретила бывшая супруга, между ними также произошел конфликт, в ходе которого женщина получила не менее десяти ударов ножом.

В момент происходящего в квартире находились еще два человека — девушка сына и подруга его матери. Услышав крики, они вышли в прихожую и обнаружили там три трупа. От полученных ранений женщина 1980 года рождения и ее сын скончались на месте. Напавший на них мужчина тоже был мертв.

«Предварительно установлено, что бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа потерпевшей в прописке экс-супруга в ее квартире», — сообщает СК.

Ранее сообщалось, что москвич убил бывшую жену и от ее имени писал сообщения дочери. Конфликт между экс-супругами произошел в ходе распития спиртных напитков.