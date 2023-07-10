Город
16:44, 10 июля 2023
1 мин.

Эксгибициониста задержали на улице в Москве

Мастурбировавшего на улице мужчину задержали в Чертаново.

Эксгибициониста задержали на улице в Москве
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мастурбировавшего на улице мужчину задержали в Москве. Фото извращенца опубликовали в группе «Чертаново М125» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина пытался онанировать, встав позади молодой девушки. Затем эксгибициониста спугнули, он оделся, после чего подошел к детям. Задержать неадекватного мужчину правоохранителям помог местный житель.

Ранее москвичка пожаловалась на появление эксгибициониста в столичном парке «Кусково». «Всадника без штанов» на велосипеде сняли на видео.