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18:01, 20 февраля 2023
1 мин.

Падение экскаватора в котлован на юге столицы попало на видео

Падение экскаватора в котлован на юге столицы попало на видео
Фото: <a href="http://www.mskagency.ru/" target="_blank">агентство городских новостей «Москва» </a>

Экскаватор упал в котлован в Южном административном округе Москвы. Видеозаписью с места происшествия поделился Telegram-канал «Москвач Новости Москвы».

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел на строительной площадке на Кантемировской улице. Доставать технику из котлована рабочим пришлось с помощью автокрана. Водитель экскаватора не пострадал.

Ранее, в ноябре прошлого года, стало известно, что автомобиль марки BMW упал в Москву-реку на западе города в районе Крылатское. В результате ДТП никто не пострадал.

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