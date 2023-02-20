18:01, 20 февраля 2023
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Падение экскаватора в котлован на юге столицы попало на видео
Фото: <a href="http://www.mskagency.ru/" target="_blank">агентство городских новостей «Москва» </a>
Экскаватор упал в котлован в Южном административном округе Москвы. Видеозаписью с места происшествия поделился Telegram-канал «Москвач Новости Москвы».
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел на строительной площадке на Кантемировской улице. Доставать технику из котлована рабочим пришлось с помощью автокрана. Водитель экскаватора не пострадал.
Ранее, в ноябре прошлого года, стало известно, что автомобиль марки BMW упал в Москву-реку на западе города в районе Крылатское. В результате ДТП никто не пострадал.