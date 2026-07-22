Город
Опубликовано 22 июля 2026, 15:32
1 мин.

Экскаватор разгромил витрину цветочного магазина в Москве и пытался скрыться

Экскаватор ковшом разгромил витрину цветочного магазина на западе Москвы.
Экскаватор разгромил витрину цветочного магазина в Москве и пытался скрыться
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Экскаватор ковшом разгромил витрину цветочного магазина на западе Москвы. О происшествии сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В публикации сказано, что инцидент произошел ранним утром 22 июля на улице Коштоянца.

«Экскаватор ковшом снес витрину цветочного магазина. После происшествия на место приехали полицейские», — сообщили авторы канала.

По сведениям, полученным от очевидцев, водитель спецтехники попытался скрыться с места происшествия прямо на экскаваторе, однако далеко уехать у него не получилось. Нарушитель был задержан. Теперь правоохранители выясняют детали инцидента и мотивы водителя.

Ранее сообщалось, как пауэрбанк прожег москвичке спину во время зарядки. По словам девушки, она по привычке поставила устройство на зарядку перед сном. Вскоре девушка услышала странное шипение, а после — яркую вспышку.

Автор:Анна Вальман
  1. Moslenta.ru/
  2. Новости/
  3. Город/
  4. Экскаватор разгромил витрину цветочного магазина в Москве и пытался скрыться