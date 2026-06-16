Эксперт раскрыл, какие деревья чаще всего притягивают молнии

В большинстве случаев молния поражает дуб, тополь, сосну и ель. При этом береза, клен и бук страдают значительно реже, об этом Агентству «Москва» рассказал исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

Эксперт также объяснил это комплексом факторов. Среди которых ключевую роль играют содержание влаги в стволе и особенности корневой системы. Таким образом, дуб и тополь обладают мощной и глубокой корневой системой.

«Сосна и ель, особенно корабельные, очень высокие, а их смолистая древесина содержит много эфирных масел и влаги», — рассказал Вольпин.

Эксперт также дал рекомендации по безопасности во время грозы. Он подчеркнул, что ложиться на землю категорически нельзя, поскольку это увеличивает площадь поражения шаговым напряжением. Вместо этого лучше сесть на корточки: поставить ступни вместе, обхватить колени руками и пригнуться, сведя контакт с землей к минимуму.

Наиболее безопасным укрытием эксперт назвал низину, сухой овраг или любое углубление в рельефе. Если поблизости есть лес, стоит укрыться среди низкого кустарника или под кронами невысоких деревьев, но ни в коем случае не прятаться под дубами, соснами и елями.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве и области всю неделю ожидается по-майски прохладная и дождливая погода. Специалист объяснил, что столичный регион окажется в тыловой части североатлантического циклона до субботы, 20 июня, включительно.