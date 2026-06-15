Москвичам пообещали прохладную погоду всю неделю

В Москве и области всю неделю ожидается по-майски прохладная и дождливая погода. Об этом в Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист объяснил, что столичный регион окажется в тыловой части североатлантического циклона до субботы, 20 июня, включительно. По ночам температура воздуха будет колебаться от плюс восьми до плюс тринадцати градусов, а в дневные часы — от плюс 15 до плюс 20 градусов, что на пять градусов ниже климатической нормы.

«В целом, за шесть суток в столице ожидается до 43,5 миллиметра осадков, что составляет около половины от всего июньского объема небесной влаги», — написал он.

Ранее власти Москвы рассказали, как изменился климат в столице.