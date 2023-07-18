МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве

Экстренное предупреждение об опасной погоде в городе выпустило Главное управление МЧС России по Москве.

По данным ведомства, ливни с градом и грозой ожидаются в городе с 16:00 18 июля до 11:00 19 июля. Кроме того, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17-20 метров в секунду.

На период предупреждения жителей столицы призвали снизить скорость движения на автомобилях, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, а также парковать свой транспорт вдали от деревьев.

Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями.

Ранее из-за грозы в столичном регионе также был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.