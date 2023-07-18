Москвичей предупредили об опасной погоде

«Желтый» уровень погодной опасности объявили во вторник, 18 июля, из-за грозы, сообщает Гидрометцентр России.

«Период предупреждения с 14:00 18 июля до 14:00 четверга, 20 июля. Во второй половине дня местами гроза», — говорится в сообщении о Москве.

Предупреждение на территории Московской области действует с 11:00 18 июля до 11:00 среды, 19 июля.

Ранее в Гидрометцентре России жителей Москвы предупредили о значительном похолодании 19 июля. В этот день воздух в городе прогреется до 18-20 градусов тепла. Ожидается ливень.