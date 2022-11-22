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17:08, 22 ноября 2022
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МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Подмосковье

МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

О неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье во вторник и среду, 22 и 23 ноября, предупредило Главное управление МЧС по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" на территории Московской области 22 ноября и до 12:00 23 ноября сохранится мокрый снег, дождь, на дорогах — гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

Пешеходам порекомендовали передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям на улице посоветовали использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

МЧС призвало водителей по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а за рулем быть предельно внимательными. При этом необходимо убедиться в соответствии резины условиям дорожного покрытия.

Ранее жителей столицы предупредили о рекордных пробках на дорогах из-за мокрого снега и посоветовали пользоваться городским транспортом.

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