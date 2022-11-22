Город
10:31, 22 ноября 2022
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Жителям Москвы спрогнозировали рекордные пробки

Жителям Москвы спрогнозировали рекордные пробки
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Рекордные пробки во вторник, 22 ноября, спрогнозировали жителям Москвы в столичном Дептрансе. По информации ведомства, уже с самого утра из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах наблюдаются заторы.

«На дорогах восемь баллов — просим сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях. В городе идет мокрый снег. Низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение», — говорится в сообщении.

Наиболее загруженными дорогами Дептранс Москвы назвал Волгоградский и Рязанский проспекты, проспект Андропова, Ленинградское и Ярославское шоссе, а также МКАД.

«Вечером ожидаем до восьми баллов, при ухудшении погоды — девять. Будьте внимательны: держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, не отвлекайтесь на гаджеты и аккуратнее на съездах с эстакад и мостов», — предупредили в ведомстве.

Горожанам порекомендовали по возможности пользоваться городским транспортом, что поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы и провести противогололедную обработку дорог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил горожан о мокром снеге, усилении ветра и дожде 22 ноября.

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