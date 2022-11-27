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12:55, 27 ноября 2022
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МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Подмосковье

МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Подмосковье
Фото: Emmanuel Olguín / Unsplash

О неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье в воскресенье, 27 ноября, предупредило Главное управление МЧС по Московской области.

«В ближайший час с сохранением днем 27 ноября местами на территории Московской области ожидается ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Жителям региона порекомендовали подготовить малоскользящую обувь и на улице передвигаться как можно более осторожно. Пожилым людям следует использовать трость с резиновым покрытием, а неопытным водителям следует воздержаться от поездок за рулем автомобиля, предупредили в ведомстве.

Ранее объявленный «желтый» уровень погодной опасности был продлен в московском регионе до 21:00 28 ноября.

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