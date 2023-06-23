Пассажир московского метро провез на плече экзотическую рептилию

Пассажир столичного метро провез на плече экзотическую рептилию. Соответствующая фотография появилась в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На снимке видно, что мужчина идет по платформе одной из станций столичной подземки, а на его плече сидит бородатая агама желтого окраса.

«Хорошенькая», «Красивая», «Милаха», «Классно», «Ящерки клевые», «Милота», «Кого и чего только в метро не увидишь», «Агамы чешуйчатые, умные и очень милые», «Красавица», — восхитились пользователи мессенджера.

Однако большинство подписчиков канала обеспокоились безопасностью рептилии. «Зачем в метро своих питомцев таскать? Я не понимаю», «Для этого переноски существуют», «Зверю специальный климат нужен. На кой черт он потащил ее в метро», «Нет, ну я понимаю, можно там собаку или кошку на поводке с собой взять, но не ящерицу же!», «Опасно для ящерки! Упасть же может, если толкнет кто-то случайно», — написали они.

Один из юзеров предположил, что в переноске агаме было бы холодно: по его словам, этой рептилии комфортно при температуре около 39 градусов. «Скорее всего она едет на шее, потому что греется от человека. Мне просто жалко животинку. Ее под одеждой по идее надо перевозить», — уточнил он.

Ранее необычный пассажир московского автобуса попал на видео.