Названы способы защиты от воровства электричества

Способы защиты от соседей, ворующих электричество, назвал в беседе с агентством «Прайм» генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. Эксперт рассказал, что похитители энергии могут подключиться как к личному счетчику соседа, так и к общедомовому.

В первом случае можно выключить свет и все электроприборы в своей квартире и посмотреть на свой счетчик: если он продолжает крутиться, значит, к сети подключен кто-то еще. «Дальше дело техники — отключайте автоматы по очереди, и вы поймете, где именно искать утечки», — сказал Ковалев.

По словам специалиста, намного чаще люди подключаются к общедомовым счетчикам. «Определить это гораздо сложнее, но тоже можно. Например, если у соседей горит свет или работают приборы, а их счетчик не крутится, очевидно, что они подключились к чужим сетям. Можно попробовать выключить автомат освещения в подъезде и посмотреть, выключится ли что-то у соседей», — посоветовал Ковалев.

Нередко к общедомовым сетям незаконно подключаются коммерческие организации, чтобы за счет жильцов освещать свои витрины или подключать энергоемкое оборудование, добавил Ковалев. «В любом случае, это настоящее воровство, и, если вы определили такую ситуацию, нужно обратиться за помощью в свою управляющую компанию», — порекомендовал он.

Ранее сообщалось, что в подъезде дома в Подмосковье отключили газ из-за недобросовестного соседа. Инцидент произошел на улице Маяковского в Химках.