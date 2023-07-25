Электричка загорелась в Подмосковье и попала на видео

Электричка сообщением «Москва — Конаково» загорелась на подмосковной станции, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, возгорание поезда произошло вечером 24 июля. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. В настоящий момент прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося.

Видео с места происшествия опубликовало издание Baza в Telegram. По данным издания, инцидент произошел на станции «Подсолнечная».

Как сообщает Главное управление МЧС России по Московской области, площадь пожара составила два квадратных метра. К тушению пламени было привлечено 51 человек и 15 единиц техники.

Ранее огромная очередь на подмосковной станции попала на видео.