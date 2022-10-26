Собянин анонсировал открытие новых депо для Большой кольцевой линии метро

Большую кольцевую линию метро после ее запуска будут обслуживать три электродепо — действующее «Замоскворецкое» и два новых, которые будут введены в эксплуатацию в 2023 году. Их открытие анонсировал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, строящиеся электродепо «Аминьевское» на западе Москвы и «Нижегородское» на востоке позволят больше чем вдвое увеличить число поездов на линии и поддерживать привычный для пассажиров минимальный интервал движения.

«Для размещения депо "Нижегородское" выбрали территорию бывшего Московского завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича. Таким образом, сохранена преемственность в использовании производственной площадки в пределах ТТК. Это диктуется необходимостью запуска БКЛ. Здесь по-прежнему будут ремонтировать и обслуживать пассажирские вагоны — но уже для Московского метрополитена», — сообщил мэр.

Он также добавил, что депо даст городу около 900 новых рабочих мест со всеми необходимыми для отдыха и работы условиями. К концу декабря на территории появятся первые поезда и начнутся испытания всего комплекса.

Ранее стали известны подробности о новой кольцевой станции московского метро.