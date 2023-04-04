Названы сроки старта продаж нового седана «Москвич-6»

Сроки старта продаж нового седана «Москвич-6» были названы на официальном портале мэра столицы. Выпуск и продажа автомобилей новой серии запланированы на вторую половину 2023 года.

Это автомобиль С-класса длиной 4,78 метра, шириной 1,82 метра и высотой 1,492 метра, у него просторный салон, багажник и эргономичные сиденья. В машине есть подсветка салона, цифровая приборная панель, функция автоматического складывания боковых зеркал и камера обзора на 360 градусов, уточнили на сайте правительства Москвы.

Ранее в начале марта в продажу поступили городские кроссоверы «Москвич 3» и электромобили «Москвич 3е».