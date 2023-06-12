Электромобили «Москвич 3е» появились в столичном каршеринге

Электромобили «Москвич 3е» появились в столичном парк-каршеринге сервиса «Ситидрайв», сообщил Telegram-канал «Дептранс. Москвы».

Стало известно, что всего в сервисе доступно пока десять таких машин. Они оснащенных электродвигателем с пиковой мощностью 193 лошадиных силы и аккумуляторной батареей, которая позволяет проехать 410 километров на одной зарядке.

Основные параметры машины можно увидеть на цифровой приборной панели, а музыку подключить через Apple CarPlay или Android Auto, отметили в ведомстве.

Ранее были названы сроки старта продаж нового седана «Москвич-6».