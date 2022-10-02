На подмосковной улице заметили электротакси Tesla

На одной из улиц в подмосковных Мытищах был замечен электромобиль такси Tesla. Сделанной очевидцем кадром поделились в группе «ВКонтакте» «Подслушано | Мытищи».

На опубликованной фотографии изображена желтая машина популярного агрегатора такси. Электрокар является продукцией американской компании марки Tesla, такие автомобили — редкость на дорогах Москвы и Московской области.

Некоторые пользователи с юмором отнеслись к появлению новых машин в сервисе такси. «Тот самый бизнесмен, который таксует для души», «Вот что значит работать для души», — написали в комментариях юзеры. Другие юзеры вовсе не удивились электрокару на подмосковных дорогах: «Подумаешь! Я и Porsche Panamera в "Яндекс такси" видел».

Ранее на улицах Москвы заметили автомобиль «Службы депортации инопланетян».