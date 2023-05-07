На московском универмаге «Елисеевский» заметили вывеску о скором открытии

На универмаге «Елисеевский» на Тверской улице в Москве заметили вывеску о скором открытии. Соответствующим фото поделились в Telegram-канале «Антиглянец».

На снимке видно, что на фасаде магазина появился логотип «Елисеевского» с надписью «Скоро открытие». Точная дата, когда универмаг снова заработает для посетителей, не указана.

Гастроном на Тверской улице закрылся в 2021 году. Позднее в СМИ появилась информация, что новый владелец «Елисеевского» запланировал превратить торговую площадь в фудхолл. Власти Москвы при этом уточнили, что на данный момент универмаг принадлежит городу.