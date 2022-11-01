В Москве резко упал спрос на один тип квартир — число сделок сократилось на первичном рынке элитного жилья. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на аналитиков риелторской компании Kalinka Group.

«За три квартала 2022 года на элитном рынке первичного жилья в Москве было заключено 754 сделки (суммарно на 87,6 тысячи квадратных метров), что на 61 процент меньше числа сделок аналогичного периода прошлого года (1,9 тысячи)», — говорится в материале исследования.

При этом в третьем квартале 2022 года в столице появилось еще семь новых элитных комплексов, в результате предложение квартир в этом сегменте выросло до 2,3 тысячи лотов, что на десять процентов больше показателей прошлого года.

Несмотря на снижение спроса и общее увеличение предложения, средняя цена за один квадратный метр в элитной недвижимости увеличилась на три процента за квартал — до 1,41 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Подмосковье стоимость аренды элитных коттеджей снизилась на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,1 миллиона рублей в месяц.